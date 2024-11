I vigili del fuoco hanno lavorato 4 ore per spegnere le fiamme

PRAIA A MARE (CS) - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Scalea hanno dovuto lavorare 4 ore per spegnere l’incendio che stamani ha gravemente danneggiato la chiesa madre della parrocchia di Santa Maria della Grotta. A dare l'allarme il parroco della chiesa madre del centro dell'alto Tirreno cosentino, don Franco Leporace. Le fiamme hanno distrutto paramenti, mobili e anche oggetti sacri. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare, pero' l'organo a canne della chiesa, uno strumento costato migliaia di euro. Per operare, i pompieri del distaccamento di Scalea sono stati anche costretti ad abbattere una parete interna della chiesa. S’indaga sulle cause dell’incendio. Che potrebbe essere stato causato da un corto circuito.