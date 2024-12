Venerdì 13 dicembre, su LaC Tv, andrà in onda la cinquantottesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della puntata Claudio Aquino, presidente di SilaGum, industria alimentare di Lamezia Terme attiva nel comparto della produzione di caramelle. L’azienda SilaGum opera ininterrottamente da alcuni decenni dimostrando quindi di aver lavorato, nel tempo, con grande passione e dedizione, e riuscendo a consolidare importanti nicchie di mercato in Italia e all'estero. Aquino spiegherà come SilaGum abbia trovato importanti conferme soprattutto nella grande distribuzione, puntando sia sulla qualità del prodotto, sia su packaging adeguati. L’azienda offre un elevato ventaglio di proposte attente anche all'uso di materie prime locali.

La trasmissione può essere seguita dalle ore 17.45 sul canale 11 del digitale terrestre, sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play.