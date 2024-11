Il sindacato di categoria censura, alla luce degli elementi emersi dall’inchiesta, i tagli sui costi del lavoro proposti qualche tempo fa dalla società

“Occorrerà attendere l’esito dell’inchiesta ma, certamente, se le cose stanno come appaiono, si riuscirebbe a spiegare il motivo del perdurante andamento negativo della Sacala e in particolar modo di Sacal Gh”. È quanto scrive in una nota il segretario generale Catanzaro di Fit Cisl, Salvatore Scalzi, in relazione all’inchiesta Eumenidi che ieri ha azzerato i vertici della società che gestisce l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

"Spesso siamo stati critici, però per il bene e il futuro dei lavoratori abbiamo sempre cercato di dare il nostro contributo specialmente, quando si è parlato di tagli del costo del personale. Emerge oggi con chiarezza che la questione del costo del lavoro o ulteriori forme di flessibilità, temi tanto sbandierati in passato dalla controparte datoriale, erano strumentali e miopi.

La Fit-Cisl oggi si sente mortificata, per la vicenda, e ribadisce l‘impegno affinché non cali il silenzio sul futuro dei lavoratori. Urge- sottolinea la Fit-Cisl - come prevede la norma, che il collegio sindacale convochi l’assemblea straordinaria, per la nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione. Non si può attendere dal momento che la società aeroportuale per il tipo di attività che svolge non può non avere nell’immediatezza una guida”.

l.c.