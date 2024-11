Il Comune di Scalea impiegherà 16 percettori di reddito di cittadinanza nel progetto denominato “Aree verdi sicure e Sorveglianza – Accompagnamento sugli scuolabus comunali”. Lo rende noto l'amministrazione.

«Con la delibera di Giunta numero 190 dello scorso 10 novembre, infatti, - si fa rilevare - l’esecutivo Perrotta ha stabilito di impiegare 16 unità in attività di manutenzione e pulizia degli spazi verdi pubblici della città di Scalea e per la sorveglianza, l’assistenza e l’accompagnamento sugli scuolabus comunali degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Si tratta di percettori di reddito di cittadinanza che hanno firmato un patto per il Lavoro o un Patto per l'inclusione Sociale per un impiego di 16 ore settimanali ciascuno».

«A carico dell’Ente la spesa afferente eventuale fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione del progetto, ove necessari; gli oneri connessi alle coperture assicurative (obbligatorio); le spese per le visite mediche se previste dalla normativa».