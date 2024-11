I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno reso omaggio a medici e paramedici dell'Annunziata, estendendo il loro saluto a tutti gli operatori dell'Azienda Ospedaliera impeganti in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

Il suono della sirena

Con uno spiegamento di uomini e mezzi nel cortile di ingresso del nosocomio bruzio, hanno salutato al suono della sirena il personale sanitario, incontrandone poi una delegazione.

Ancora in terapia intensiva

Un modo anche per manifestare il proprio ringraziamento per il lavoro svolto nel contrasto alla diffusione del Covid 19. Peraltro ricordiamo che proprio un vigile del fuoco in servizio a Cosenza è ricoverato in terapia intensiva al Mater Domini di Catanzaro dopo essere transitato dai reparti del nosocomio bruzio.