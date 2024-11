Un abbraccio di solidarietà: è quello che in tanti hanno portato ieri sera alla cooperativa che gestisce un parco di giochi gonfiabili galleggiante a Squillace Lido (Catanzaro). Qui la mattina del 18 agosto scorso i giovani titolari di Parco Verde Giovanni Chiarelli e la moglie hanno trovato i giochi squarciati. e pertanto inservibili. Un atto vandalico o l'avvertimento di qualche malandrino di zona?

Intanto i ragazzi e le loro famiglie non si sono persi d'animo ed anche per non lasciare delusi i tantissimi bambini ed i loro genitori che ogni giorno affollano la spiaggia libera in attesa del loro turno, portando evidentemente anche economia alla zona, si sono prodigati per rimettere tutto in sesto con riparazioni alla buona ed un lavoraccio costato fatica e nuove risorse economiche.

Il titolare Gianni Chiarelli è stanco, per la stagione che stava andando piuttosto bene ma soprattutto dalla gran fatica degli ultimi dieci giorni. Ora ha deciso: domenica sarà l'ultima giornata. Poi si tireranno le somme. Ma per l'anno prossimo non ci sono dubbi: il parco acquatico galleggiante Blue Park farà bella mostra di sé a pochi metri dalla battigia. Tutti i bambini (con accompagnatori) e gli adulti potranno trascorrervi un'ora divertendosi sugli scivoli e gli altri giochi, dopo aver pagato il relativo biglietto orario, protetti da appositi giubbotti salvavita. Vedremo nel frattempo se ed a cosa porteranno le indagini aperte dopo la denuncia.

La Tazzina

Intanto non si è fatta attendere la vicinanza de La Tazzina della legalità, il movimento libero ed apolitico che fa capo a Sergio Gaglianese, amministratore di condomini, anche lui vittima di intimidazioni nel recente passato. Proseguendo nel tour di legalità appoggiato già da centinaia di persone ed imprenditori, collaboratori di giustizia e qualche rappresentante politico, l' organizzazione ha richiamato l'attenzione sul lungomare di Squillace Lido per un segno di tangibile solidarietà alle giovani vittime di questo biasimevole atto.

Sponsor di solidarietà

A dare un segno concreto di vicinanza Matteo Tubertini, consigliere delegato del Gruppo Guglielmo che ha installato un corner offrendo un caffè gratuito a tutti. «È bello vedere che ci sono giovani imprenditori che si cimentano nella loro bellissima terra ed è giusto essere qui a sostenerli. I politici? Mi farebbe piacere vederli di più alle nostre manifestazioni che purtroppo vengono spesso snobbate».

L'iniziativa

«Mi sono sentito quasi in dovere di venire qui - ha detto il promotore della Tazzina della legalità Sergio Gaglianese - siamo contro la solidarietà dello yogurt, quella che in Calabria scade dopo 48 ore e fa dimenticare tutto come se non fosse accaduto. Vogliamo dimostrare al giovane Gianni Chiarelli che tutti noi gli siamo vicini. Qui è un territorio caldo, la matrice è dolosa, ci diranno gli inquirenti di cosa si è trattato. Bisogna stare accanto a chi denuncia».

Il sindaco c'è

«Sono contento di vedere qui amici della politica - ha detto il sindaco di Squillace Pasquale Muccari - ed è importante fare rete. L'episodio se non intimidatorio è vandalismo esecrabile, che scalfisce l'immagine della cittadina che ci sforziamo di far progredire. Ci stiamo attrezzando con telecamere e nuovi vigili urbani e mi auguro di potenziare l'organico di tutelare il nostro territorio vastissimo»

Un amico importante

C'è anche il consigliere regionale Antonello Talerico a portare la personale vicinanza alle vittime del grave atto. «Sono qui soprattutto come amico di questi ragazzi che sono un bell'esempio di Calabria - ha detto il commissario regionale di Noi Moderati - ed è per questo che la vicinanza dev'essere di sostanza. Il loro investimento va tutelato. Il gesto purtroppo è sfogo di odio sociale che ogni giorno ci circonda. Occorre recuperare educazione e rispetto degli altri. Cominciamo a far rispettare le sanzioni. Presto presenteremo una iniziativa politica di respiro nazionale»

Contributo di saggezza

«Non è la prima volta che accadono vicende qui a Squillace - ha detto Mario Tassone, ex vicepresidente della commissione antimafia parlamentare - ed è importante venire e partecipare. Ma ti viene sempre il dubbio: ma è davvero utile davanti a tanta disaffezione della gente? La Tazzina è una cosa egregia, ma le altre sono passerelle per lo più. E non servono a nulla. La piccola criminalità si combatte con la coscienza collettiva; se poi giustifichiamo tutto il resto non abbiamo fatto che esibizionismo». «Puntiamo sul turismo di qualità non invasivo e la loro presenza ha arricchito la fascia dei bambini, accogliendo con grande entusiasmo l'idea di questo imprenditore - sono parole dell'assessore di Squillace Franco Caccia - La giunta ha espresso subito la propria solidarietà, ma quella importante è stata data dalla gente».