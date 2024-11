La giovane vittima ha denunciato il suo ex fidanzato, accusato di averla seguita ed importunata. Il giovane è agli arresti domiciliari

PEDACE (CS) - E' finito in manette per aver perseguitato l'ex fidanzata. Dopo la denuncia della della donna, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Cosenza ha disposto il fermo del presunto stalker. Si tratta di un 23enne già noto alle forse dell'ordine. I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Secondo l'accusa il giovane non rassegnandosi alla fine della storia con la sua ex avrebbe perseguitato la ragazza pedinandola e importunandola. La vittima ha sporto denuncia lamentando di essere anche stata minacciata.