La presidente facente funzioni Antonella stasi incontrerà Franco Corbelli il prossimo lunedì a Palazzo Alemanni

CATANZARO - Si terrà lunedì 8 settembre a Catanzaro l'incontro tra Antonella Stasi e Franco Corbelli. La Presidente facente funzioni riceverà il leader del Movimento Diritti Civili alle 12 a Palazzo Alemanni, sede della Giunta Regionale. "Ringrazio la Presidente Stasi - ha dichiarato Franco Corbelli - per aver accolto la mia richiesta. E' un incontro molto importante perchè si decide il futuro della nostra Regione. Serenamente affronteremo tutte le diverse problematiche e lo faremo con spirito costruttivo e sicuramente nell'interesse della Calabria. Data delle elezioni regionali e reperimento fondi per le Primarie istituzionali, in programma il 21 settembre. Saranno certamente questi i punti più importanti che affronteremo". (lc)