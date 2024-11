Lavori di ammodernamento in corso e problemi di sicurezza al centro della puntata di Dentro la notizia andata in onda oggi: il territorio chiede priorità per un'infrastruttura che attende da troppi anni

Era un sogno. Può diventare realtà. Una realtà a tinte chiaro-scure… Le prospettive per una nuova rinascita della Sibaritide sembrano esserci tutte: i lavori del Terzo megalotto Sibari-Roseto procedono a ritmo spedito mentre entra nel vivo l’avvio delle attività (in primavera il bando) per collegare Sibari a Corigliano Rossano. Ma il nodo dei restanti tratti, in particolare tra Rossano e Crotone, resta irrisolto. E queste sono le tinte scure al pari della mancata progettazione di nuovi lotti di “106” nei tratti reggini della dorsale ionica calabrese. Se n’è parlato oggi a Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri con il supporto dell’inviato sul posto Salvatore Bruno. Ospiti di LaC News24 il segretario comprensoriale della Cgil Giuseppe Guido e l’imprenditore Francesco Beraldi, ma anche il tenente colonnello Mareco G. Filippo, a capo del Reparto territoriale dell’Arma. In collegamento Skype da Roma, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Davide Tavernise.

Al centro del focus di LaC due temi in particolare: quello della sicurezza del tratto cosentino – che viene individuata come tra le arterie più pericolose d’Italia – e i lavori in corso destinati a portare ossigeno, anche in chiave occupazionale, a un territorio a vocazione agricola. Il punto è trovarsi pronti all’appuntamento del nuovo anno: servirà personale specializzato, impiegabile da subito per una offerta di lavoro che potrebbe aggirarsi intorno alle 1500 unità, senza considerare l’indotto.

Altro tema centrale, i collegamenti a sud di Rossano: per raggiungere l’aeroporto di Crotone, distante appena sessanta chilometri, il percorso prevede circa due ore di auto, meno di quando si potrebbe impiegare per arrivare a Lamezia. È chiaro che il tema resta centrale nel dibattito pubblico anche per questo, soprattutto alla luce degli investimenti miliardari previsti per i prossimi anni in tema di infrastrutture. La proposta forte, unitaria, arrivata dal territorio è dare priorità alla “106” piuttosto che al Ponte sullo Stretto che rischia di trasformarsi in un gigante capace di drenare risorse fondamentali per l’ultimazione di tutta la strada statale da Roseto a Melito Porto Salvo. Un tema certamente politico che continua a vedere contrapposizioni di visione ma rispetto al quale il centrodestra che governa Regione e Paese continua a rassicurare.

In chiusura, fondamentale l’analisi dell’ufficiale dell’Arma, il colonnello Filippi, che ha fornito agli utenti-automobilisti consigli utilissimi a ridurre i rischi di circolazione in un tratto caratterizzato da alta viabilità, incroci e immissioni azzardate che rappresentano, nei fatti, il principale pericolo per l’incolumità pubblica.

