Marcello Minenna

L’assessore regionale sotto tiro del Pd per il bando relativo alla spesa dei Fondi europei in scadenza a dicembre: per i dem «requisiti così stringenti e scadenze temporali così ristrette fanno venire in mente si tratti di bandi rivolti a qualche Comune “amico”». Per l’assessore nulla di strano, «a questi progetti ne seguiranno altri». Insomma: per chi volesse stringere amicizia c’è ancora tempo.