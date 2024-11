Il termine ultimo scade giovedì 10 luglio

REGGIO CALABRIA - “La Regione si oppone alla soppressione della sezione del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Una vicenda che è destinata a complicarsi”. E’ quanto sostiene il presidente della commissione di vigilanza di Palazzo Campanella, Aurelio Chizzoniti. Giovedì 10 luglio scadrà il temine ultimo per la presentazione di emendamenti che possano correggere il decreto “assunto – sostiene il presidente della commissione – in palese violazione con l’articolo 77 della Costituzione”. Per Chizzoniti la Calabria e la città di Reggio sono state penalizzate. “Il Tar opera in una realtà che è sede di Corte di Appello – sostiene il consigliere regionale - e Reggio è una delle undici città metropolitane”.