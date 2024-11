La mamma aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Il piccolo è deceduto nella caserma della città del reggino

TAURIANOVA (RC) - Un bimbo di 6 mesi è morto nella caserma dei carabinieri di Taurianova dove la giovane mamma l'aveva portato in cerca di aiuto. Il bambino ha accusato un malore mentre la donna lo stava allattando. La donna - una romena di 19 anni - ha chiesto aiuto ad un automobilista di passaggio che l'ha accompagfnata in caserma. I carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al bimbo.