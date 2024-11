Gli arresti dopo una violenta aggressione ai danni di un grossista dei mercati generali di Pellaro

REGGIO CALABRIA - Pretendevano la fornitura di 4 quintali di ciliegie promettendo di pagare una volta venduto il carico di frutta. Quando il grossista si è opposto è stato picchiato. E’ accaduto ai mercati generali di Mortara di Pellaro, nel reggino. Vittima ed aggressori sono commercianti. In manette sono finiti tre fratelli di 34, 32 e 21 anni. Sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria e sono finiti in carcere. Sono accusati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. Il grossista, preso a calci e pugni, è stato soccorso e portato in ospedale. Ha ferite guaribili in 30 giorni.