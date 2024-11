Il Giro d'Italia arriva in Calabria. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito, in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Mileto Francesco Altomonte, giornalista di LaC News24. Ci occuperemo poi della Giornata nazionale del malato oncologico. Da Reggio Calabria insieme ad Anna Foti ci sarà Ines Barbera, direttore sanitario Hospice via delle Stelle. Da Roma con il direttore editoriale Alessandro Russo collegamento con Franco De Lorenzo (Presidente Favo) e Alessandra Viero (giornalista Mediaset). In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la Notizia, il format di approfondimento condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. In collegamento Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica. Al centro della puntata proprio la cittadina regina del turismo nella Locride.