Raccontare ai giovani la vita di Cassiodoro, grande politico, letterato e intellettuale che ha segnato la storia della cultura calabrese, attraverso il fumetto. È quello che ha fatto circa una decina di anni fa don Antonio Tazia, presidente dell'associazione Centro culturale Cassiodoro, insieme al segretario Cosimo Griffo, raggiungendo gran parte delle scuole calabresi. Una simpatica idea che ora vuole superare i confini nazionali grazie alla traduzione in lingua inglese. Il volume Cassiodorus the Great, writer, politician, man of fìaith è stato presentato ufficialmente alla cittadella regionale di Catanzaro. E’ da qui che il presidente della regione Mario Oliverio e l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, hanno sottolineato l’importanza di promuovere la figura di Cassiodoro tra i giovani affinché possano essere consapevoli ed orgogliosi della loro identità calabrese.

Uno strumento di conoscenza per le giovani generazioni

«È proprio per far conoscere alle nuove generazioni in tutto il mondo una personalità di primo piano del VI sec. d.C. e della storia della cultura occidentale che come amministrazione regionale, con la programmazione destinata ai calabresi nel mondo, abbiamo assunto questa iniziativa che si inserisce in un percorso più generale di una progettazione volta a promuovere le personalità che hanno segnato la storia e la cultura della nostra terra. La scelta – ha sottolineato Oliverio - è ricaduta su un volume in inglese caratterizzato da un linguaggio immediato per i giovani sotto forma di fumetto perché semplifica la comprensione dell’importantissima opera di Cassiodoro. Questa pubblicazione, a beneficio dei figli degli emigrati calabresi nel mondo, costituisce un altro tassello significativo in questo percorso di promozione culturale nel quale la Regione è impegnata».