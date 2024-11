Operazione della polizia municipale di Vibo Valentia che ha impedito ai venditori ambulanti di via delle Clarisse di vendere i loro prodotti. Il provvedimento non poteva che mandare su tutte le furie i contadini che hanno manifestato davanti alla Prefettura

VIBO VALENTIA - Una quarantina di venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli sono stati allontanati da via delle Clarisse, dagli agenti della polizia municipale di VV, agli ordini del dirigente del settore commercio Filippo Nesci. Lo sgombero non poteva che scatenare la rabbia dei contadini, che si sono portati davanti all’ufficio territoriale del governo per chiedere spiegazioni al prefetto Giovanni Bruno. Secondo quanto accertato dai vigili, i venditori ambulanti non avrebbero avuto i requisiti igienico sanitari per potere vendere i loro prodotti all'esterno. Via delle Clarisse, nel giorno del mercato settimanale, si presentava vuota e desolata. E sul muro una scritta eloquente: “Chiuso per lutto”. Solo in tarda mattinata, rientrata la protesta, il Prefetto, accompagnato dal primo cittadini Nicola D’Agostino, (nella foto Sindaco D'agostino e Prefetto Bruno) ha fatto un sopralluogo nell’area mercatale per constatare di persona la situazione e per parlare con i contadini che il 16 giugno prossimo dovranno lasciare i locali per permettere alla ditta aggiudicataria dell’appalto di eseguire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio.