Il fotografo di Vibo Valentia Nello Ruello è senza protezione per decisione del Ministero dell’Interno

VIBO VALENTIA – Un esposto in Procura per chiedere che vengano accertate eventuali responsabilità omissive in ordine al mancato ripristino della scorta. E’ stato presentato questa mattina dall’avvocato Giovanna Fronte, difensore del testimone di giustizia Nello Ruello. Il fotografo di Vibo Valentia si è visto togliere la scorta dopo 8 anni. Ruello aveva denunciato e fatto condannare per usura ed estorsione presunti esponenti del clan Lo Bianco. Il Viminale ha motivato il provvedimento sostenendo che non esistono più le ragioni che avevano reso necessaria la tutela del testimone. La revoca della scorta era stata disposta il 28 giugno scorso. Il 23 luglio il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento disposto dal Ministero dell’Interno in via cautelare e d’urgenza. Ruello oggi ha deciso di rivolgersi alla Procura.