La protesta all’alba di oggi. Sul silos del cementificio di Vibo Marina a 90 metri d’altezza, 5 ex operi minacciano di lanciarsi nel vuoto. Rivendicano una soluzione alternativa al licenziamento

Vibo Valentia - “Si torna in lotta per rivendicare un nostro diritto: il lavoro!” Si legge nel post pubblicato su facebook alle 8 di questa mattina, da uno degli ex operai dell’Italcementi di Vibo Marina (nella foto Giovanni Patania, ex operio Italcementi), che stamattina insieme ad altri 4 colleghi sono saliti sul silos del cementificio ormai chiuso da un anno. L’obiettivo è quello di richiamare ancora una volta l’attenzione delle autorità preposte affinché si ritorni a discutere di riconversione e di reinserimento al lavoro. La decisione di tornare a manifestare, dopo le notizie circa la decisione del Governo di finanziare la cassa integrazione fino a dicembre e poi collocare i 30 ex lavoratori (tanti ne sono rimasti), in aspettativa non retribuita. Davanti ai cancelli chiusi del cementificio, una decina di ex lavoratori che sostengono e incoraggiano la battaglia dei loro ex colleghi di lavoro. ci