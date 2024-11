Il grande cinema, l’amore per il teatro, gli infiniti insegnamenti di due maestri come Klaus Kinski e Tinto Brass. Paola Bottero è scesa nella profondità della vita e della carriera di Debora Caprioglio, ospite di ViaCondotti21 e protagonista della Capitale vis-à-vis.

L’attrice nata a Mestre si è raccontata a 360 gradi, a partire dalla grande passione per la recitazione e dai propri esordi nelle sale cinematografiche, nelle quali è arrivata a soli diciassette anni, grazi a Kinski. La notorietà arriverà di lì a poco, con la partecipazione in veste di protagonista in Paprika di Tinto Brass a consacrare il percorso della giovane attrice veneta.

Il presente la vede impegnata in diverse produzioni a teatro, da lei fortemente difeso e tutelato nei difficili giorni delle chiusure a causa della pandemia. La puntata è disponibile su LaC Play.