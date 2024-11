Il rapper, classificatosi secondo all'ultimo Sanremo, ha lasciato la sua casa di Secondigliano per trasferirsi a Pozzuoli in un immobile di lusso con 7 bagni, palestra e sauna

Geolier, l’artista rivelazione dell’anno e secondo classificato a Sanremo, resta fedele a Napoli ma cambia radicalmente stile di vita. Il rapper ha lasciato la sua casa di Secondigliano per acquistare un’enorme villa ai Campi Flegrei, riscattando così una terra nota per il bradisismo.

Dove si trova la nuova casa

La nuova residenza di Geolier si trova a Pozzuoli, in un parco privato su Via San Gennaro Agnano. La villa ultrapanoramica, fino a pochi giorni fa, era tra le proprietà offerte dalla Knight Immobiliare, un’agenzia specializzata in immobili di lusso, che l’aveva messa in vendita da gennaio.

