Si rafforza la Squadra Mobile di Catanzaro con l’arrivo del nuovo capo della Squadra Mobile, Gianluca Aurilia, e del funzionario addetto, Francesco Federico. Lo si legge in un comunicato diffuso dalla questura di Catanzaro. Gianluca Aurilia, dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione alla professione forense, entra in Polizia nel 1996 da agente ausiliario di leva. Nel 2003 diventa funzionario della Polizia di Stato quale vincitore del concorso per commissari e viene assegnato al reparto mobile della Questura di Genova.

Successivamente presta servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli e in alcuni commissariati provinciali, per poi prestare servizio alla Questura di Prato e dal 2020 alla Questura di Avellino. In ambito professionale Aurilia, quale funzionario addetto alla Squadra Mobile di Napoli e quale dirigente della Squadra Mobile di Prato ed Avellino, ha maturato notevole esperienza di polizia giudiziaria partecipando e dirigendo importanti e complesse attività investigative di ampio respiro con brillanti risultati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, traffico e detenzione di droga, dei reati contro la persona e il patrimonio.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato il 1° gennaio 2024 Aurilia è stato assegnato alla Questura di Catanzaro con l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile da aprile 2024.

Francesco Federico dopo la laurea in Giurisprudenza entra in Polizia nel 2015 quale vincitore del concorso per commissari. Nel 2018 viene assegnato alla Questura di Imperia con l’incarico di funzionario addetto del Commissariato di P.S. di Sanremo e, successivamente, quello di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2019 viene assegnato alla Questura di Foggia come funzionario addetto della Squadra Mobile, occupandosi della direzione del gruppo investigativo dedicato al contrasto alla criminalità organizzata cerignolana.

Nell’anno 2022 viene assegnato alla Squadra Mobile di Milano, quale responsabile della sezione Reati Contro il Patrimonio. Nella sua carriera ha maturato notevole esperienza di polizia giudiziaria partecipando e coordinando importanti e complesse attività investigative conseguendo rilevanti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata, ai reati contro la persona e il patrimonio. Promosso Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato il 1° gennaio 2024, Federico è stato assegnato alla Questura di Catanzaro con incarico di Funzionario addetto della Squadra Mobile da aprile 2024.