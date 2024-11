L'uomo è stato freddato all'interno della sua auto con diversi colpi di fucile caricato a pallettoni

Un allevatore, Antonino Russo, di 47 anni, è stato ucciso questa notte in un agguato a Bivongi, nel Reggino. L’uomo stava parcheggiando vicino casa quando qualcuno gli ha sparato contro diversi colpi di fucile caricato a pallettoni.

Russo è morto sul colpo all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri. Russo era già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e non risultava legato ad ambienti della criminalità organizzata. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi circa il movente del delitto.