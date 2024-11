A seguito dei recenti eventi il prefetto Claudio Sammartino ha convocato per oggi alle 17.00, il comitato per L'Ordine e la sicurezza

Il Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino ha convocato per oggi 5 aprile 2016, alle ore 17.00, un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un ulteriore esame dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo e nella provincia, anche in relazione ai recenti eventi. All’incontro parteciperanno il locale Procuratore della Repubblica, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.