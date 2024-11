La nuova ondata di maltempo che da ieri sera imperversa in Calabria sta causando qualche disagio. La protezione civile ha diramato un bollettino di criticità arancione per domani

Un vortice, in progressivo abbassamento di latitudine determinerà la persistenza e l’intensificazione delle condizioni di maltempo sulla Calabria e sulla Sicilia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede da oggi, martedì 17 febbraio il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di domani sono previsti, inoltre, venti forti dai quadranti orientali, con rinforzi di burrasca, su Calabria e Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per domani criticità arancione per rischio idrogeologico su tutto il versante ionico e sul versante tirrenico nord orientale della Sicilia, su buona parte della Calabria e della Basilicata.

Intanto la neve, nel corso della notte, è caduta sulle zone montane di Aspromonte, Sila e Pollino mentre le piogge intense delle ultime ore hanno provocato disagi e allagamenti nel reggino e nel catanzarese.