È già stato dimesso dall'ospedale di Cosenza, dopo alcune ore trascorse in osservazione al pronto soccorso dell'Annunziata, il dodicenne rimasto ferito per fortuna lievemente, nello scontro di questa mattina tra una Peugeot ed una Daewoo, lungo la Statale 107 tra Cosenza e Paola.

Esploso l'airbag

L'adolescente aveva subito un leggero trauma causato dall'esplosione dell'airbag lato passeggero. Nonostante il violento impatto non ci sono stati altri feriti. Quattro nel complesso le persone coinvolte. Sul posto la polizia stradale, personale del 118 ed i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere gli occupanti delle due auto.

Pioggia insidiosa

Il tratto teatro dell'incidente è particolarmente insidioso nei giorni di pioggia, per la pendenza e la presenza di una curva pericolosa. Nella mattinata di oggi, in prossimità dello stesso luogo, una terza auto, forse a causa di una brusca frenata, si è cappottata sull'asfalto. Anche in questo caso non ci sono state conseguenze per chi era a bordo.