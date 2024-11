Era parcheggiata sotto l'abitazione del proprietario. A dare l'allarme i residenti della zona che hanno sentito degli scoppi. Sulle cause dell'incendio al momento non si esclude alcuna pista

Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte in via Antonio De Florio, situata a monte della centralissima via Galeno a Rossano. Il veicolo coinvolto, una Fiat, era parcheggiato sotto l'abitazione del proprietario. L'allarme è stato dato poco dopo le due, quando i residenti della zona hanno sentito scoppi e visto le fiamme avvolgere il veicolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, ma nonostante i loro sforzi, l'incendio ha divorato completamente le lamiere dell'auto.

L'intervento dei pompieri si è rivelato vano, lasciando solo rovine carbonizzate della Fiat parcheggiata. Al momento non risultano feriti o danni a persone nelle vicinanze, ma l'incidente ha comunque generato paura e preoccupazione tra i residenti della zona. Gli investigatori sono immediatamente entrati in azione per determinare la causa dell'incendio. Diverse piste sono attualmente al vaglio, e gli inquirenti non escludono nessuna possibilità.

Inoltre, si sta cercando di acquisire testimonianze dai residenti e di visionare eventuali registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Fiat bruciata sarà sottoposta a un'analisi più approfondita per individuare eventuali tracce o indizi che possano condurre gli investigatori alla verità.