Indagini per stabilire le cause del rogo e del decesso dell'87enne di Motta Santa Lucia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e medico legale

Il corpo di un uomo di 87 anni è stato rinvenuto dai vigili del fuoco stamattina nel comune di Motta Santa Lucia, Catanzaro. Gli operatori erano intervenuti sul posto per domare un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

Nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.

Sul posto carabinieri della stazione di Conflenti per gli adempimenti di competenza, medico legale, polizia locale e successivamente scientifica dei Carabinieri.