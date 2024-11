Le parole del colonnello Alessandro Colella: “Sono qui per servire i cittadini”

"Sono qui per servire la cittadinanza perché ritengo che il nostro datore di lavoro sia il cittadino. Ritengo che sarà un'esperienza bellissima in un territorio straordinario, ma difficile". Lo ha detto il colonnello Alessandro Colella, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, che questa mattina ha incontrato i giornalisti. Quarantacinque anni, nato a Torino ma di origini pugliesi, Colella ha assunto il comando provinciale dell'Arma di Crotone dal 18 settembre. Arriva da Brindisi, dove ha comandato il nucleo operativo; prima era stato al comando della Compagnia di Trani e di Enna e del nucleo operativo di Palermo San Lorenzo.

!banner!

"L'Arma, che è già dislocata sul territorio, deve diventare sempre piu' un punto di riferimento per le comunità. Io non ho linee guida - ha spiegato il colonnello Colella - se non quello di assicurare il rispetto delle regole per la sicurezza di tutti e consentire a tutti di vivere tranquillamente. Per farlo, però, serve la collaborazione e la fiducia del cittadino nei nostri confronti". L'ufficiale ha quindi aggiunto che serve un lavoro sinergico tra le forze dell'ordine per combattere la criminalità in tutte le sue forme: "Questo e' un territorio di pesca e purtroppo c’è lavoro per tutti". Colella ha infine ringraziato il suo predecessore, il colonnello Salvatore Gagliano con il quale ha lavorato insieme al comando provinciale di Bari. (AGI )