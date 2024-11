Un cosentino di 33 anni, M.M. con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cosenza per detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni e per ricettazione.

Militari chiamati per sedare una lite

I militari, a seguito di una richiesta di intervento per sedare una violenta lite familiare tra l’arrestato e la propria convivente, hanno raggiunto l'abitazione dei due in Contrada Guarassano. Dopo aver riportato la calma, hanno deciso di perquisire l'appartamento rinvenendo, nascosta in una scatola riposta nel box caldaia, una pistola revolver calibro 22, con matricola abrasa, marca BRNO prodotta in Repubblica Ceca, con 8 proiettili inseriti e pronti all’uso ed una scatola contenente altri 92 proiettili dello stesso calibro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato condotto nel carcere di Cosenza.