Arrestati i due malviventi che lo scorso luglio avevano fatto irruzione all’interno del supermercato riuscendo a impossessarsi di circa 1800 euro

Identificati gli autori della rapina ai danni del supermercato Eurospin sito lungo la statale 106. Si tratta di Pasquale Viola, 31 anni, e Francesco Comito, 30 anni, entrambi di Isola Capo Rizzuto. Gli arresti sono maturati al termine delle incessanti indagini svolte dagli uomini della Squadra Mobile di Crotone dopo la rapina avvenuta lo scorso mese di luglio ai danni dell’esercizio commerciale.

I due, travisati con un passamontagna e dei caschi, avevano fatto irruzione all’interno del locale impossessandosi, sotto la costante minaccia di una pistola e noncuranti della presenza di diversi clienti, del contenuto delle casse, per un ammontare di circa 1800 euro per darsi immediatamente dopo alla fuga in sella ad un motorino, risultato poi rubato tempo prima. Lo stesso verrà ritrovato poco dopo abbandonato dagli agenti.

Le successive attività d’indagine, fatte di pedinamenti, servizi di osservazione e intercettazioni, hanno consentito di raccogliere diverse prove a carico dei due che stavano preparando un nuovo colpo. Le risultanze investigative sono state rassegnate al pubblico ministero Alfredo Manca, il quale, in considerazione del profilo criminale dei due soggetti, entrambi con precedenti, ne hanno richiesto l’adozione della misura cautelare in carcere.