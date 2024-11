L'uomo, cittadino siriano, stava per rientrare in patria. Confiscata anche una motonave del valore di un milione di euro

I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della città reggina, nell'ambito dell'operazione "Fedel moon", hanno arrestato un cittadino siriano ritenuto uno scafista. L'uomo era in procinto di rientrare in patria e faceva parte dell'equipaggio di una motonave utilizzata per la tratta di esseri umani dalle coste nordafricane verso l'Europa. Gli agenti hanno confiscato il mezzo dal valore di circa un milione di euro. Otto i membri dell'equipaggio arrestati.