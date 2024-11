«Sono un amico dei tuoi genitori, vieni con me». Poi l’incubo di un’aggressione sessuale. È quanto ha raccontato ai carabinieri un minore di Cosenza, che sarebbe stato oggetto delle attenzioni morbose di un 48enne, una rappresentante di commercio individuato e arrestato dai militari.

Il giovane, secondo quanto messo a verbale nella caserma dei carabinieri “Grippo” dove si è recato accompagnato dai genitori, lo scorso 25 giugno si trovava in una zona centrale della città a bordo del suo monopattino quando l’auto del 48enne gli si è accostata. L’uomo, mentendo, ha raccontato di essere amico dei suoi genitori e con una scusa lo ha convinto a salire in macchina. Quindi, ha diretto la vettura verso una strada isolata, bloccato gli sportelli e aggredito il ragazzo che subito dopo è riuscito a divincolarsi dalla presa, aprire e scappare via.

Ancora sotto shock, è tornato a casa dove ha raccontato tutto ai genitori. Attraverso il suo racconto e la descrizione esatta del luogo in cui è stato adescato dal pedofilo, i carabinieri hanno visionato le telecamere del sistema di videosorveglianza e sono riusciti a risalire alla targa dell’auto. Il rappresentante è stato così individuato e arrestato. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di via Popilia.