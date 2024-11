L'automobilista è riuscito a mettersi in salvo prima che l'incendio si propagasse. Sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti questo pomeriggio in via Liguria nel comune di Catanzaro per l'incendio di una vettura. Il conducente, alla guida del mezzo, accortosi delle fiamme e del fumo che fuoriuscivano dal vano motore, è riuscito fortunatamente ad allontanarsi in tempo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dele fiamme prima che l'auto andasse totalmente distrutta.

l.c.