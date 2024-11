Una donna e una bambina sono rimaste ferite, in maniera per fortuna non grave, in un incidente verificatosi poco dopo le ore 14 nel comune di Montalto Uffugo, in località Santa Maria di Settimo, lungo la strada che conduce a San Vincenzo la Costa. L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Stilo, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo nella sottostante scarpata, nei pressi del binario ferroviario della linea Cosenza-Paola. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Sono inoltre intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per la rimozione del veicolo.

