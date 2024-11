Il provvedimento si è reso necessario per accertare le responsabilità che hanno portato al ferimento di cinque persone

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha sequestrato l'appartamento all'incrocio tra via Murano e via Caracciolo, a Catanzaro lido, che ieri è stato interessato dal crollo di un balcone provocando la caduta nel vuoto di cinque persone, quattro uomini e una donna, dipendenti di un ufficio commerciale, che si erano affacciate approfittando di un momento di pausa prima di rimettersi a lavoro. Un volo di circa sei metri e poi lo schianto a terra, attutito dalla tenda della gioielleria sottostante che ha probabilmente evitato conseguenze peggiori.

I cinque hanno infatti riportato fratture e contusioni alla rotula, ai gomiti e alle gambe e sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Pugliese Ciaccio. Saranno dunque gli inquirenti ad accertare le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. «Abbiamo assistito in diretta alla caduta del balcone - racconta il titolare di un esercizio commerciale - erano circa le 14.45, il negozio era chiuso ma mi trovavo qui per sbrigare alcune cose. Poteva andare peggio. Ci sono stati momenti di forte paura».

