Lo sostiene Donata Bergamini, sorella del calciatore Donato Bergamini scomparso il 18 novembre 1989

“Qualcuno sapeva già della richiesta di archiviazione”. Lo sostiene Donata Bergamini, sorella del calciatore del Cosenza scomparso il 18 novembre 1989 investito da un camion, a proposito della richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura di Castrovillari, per l’ex fidanzata di Bergamini, accusata di concorso in omicidio e per il camionista Raffaele Pisano, accusato di favoreggiamento e false dichiarazioni.

“Voglio fare – afferma in una nota la donna – una sola considerazione. Ovviamente per ogni valutazione occorrerà attendere di conoscere la motivazione della richiesta di archiviazione e l'incartamento processuale. La considerazione è questa: esattamente una settimana fa in un'aula del Tribunale di Cosenza, in un processo per diffamazione a carico di un giornalista cosentino, uno degli avvocati di Isabella Internò, riferendosi a quanto appreso da altro legale della stessa Internò, chiedeva al Tribunale di Cosenza rinvio per acquisire la richiesta di archiviazione del procedimento penale di Castrovillari. Ora, apprendo che tale richiesta è datata 22 dicembre 2014 e mi chiedo come fosse possibile che già ci fosse chi ne era al corrente ancor prima che esistesse”

“In questa triste e per noi familiari penosa vicenda che riguarda la morte di mio fratello, si è trattato dell'ennesima fuga di notizie, a meno di voler pensare a davvero singolari "coincidenze", e questa volta ancora prima che vi fosse l'atto ufficiale vi era chi sapeva che sarebbe stato di lì a poco emesso. Devo ammettere – conclude – che questo fatto ha lasciato tutti noi familiari davvero sconcertati”.