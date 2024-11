Sarà lutto cittadino, a Crotone, il giorno dei funerali di Annamaria, la bambina di 8 anni morta in ospedale a Catanzaro dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale.

«Nell’apprendere della scomparsa della piccola Annamaria - riferisce il sindaco Vincenzo Voce - siamo assaliti da un dolore profondo. Un dolore che accomuna tutta la città di Crotone. Una città che in questi giorni aveva sperato, che aveva pregato, che si era stretta alla famiglia. E che ora si stringe al loro dolore. Come ogni crotonese, come ogni genitore, resto attonito dalla notizia. Ed è difficile trovare le parole. Non ci sono parole. Solo un profondo dolore. Sentiamo il dovere di dare un segnale a questo dolore collettivo proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali della piccola».