Alla scoperta di Bivongi, piccolo centro noto per essere il paese dei centenari, insieme all'assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano

Insieme all'assessore Roccisano in un tour nel "borgo della longevità", Bivongi. Un piccolo centro a ridosso tra le province di Cz e Rc, noto alle cronache per essere il paese dei centenari oltre che per un ottimo vino.

Intorno a questo Brand "borgo della Longevità" a Bivongi sta nascendo un modello dal quale trarre cultura e sviluppo. Il nostro tour inizia dalle scuole di Bivongi insieme all'assessore regionale al lavoro ma sarà un viaggio tra i beni culturali del borgo, le sue potenzialità ma anche le sue criticità.

L'assessore Roccisano si è recata in visita al Monastero ortodosso di San Giovanni Theristis di Bivongi, che conserva importanti dipinti. Proprio l'assessore ha avuto l'opportunità di vedere in anteprima un dipinto, recentemente venuto alla luce durante operazioni di restauro.

Il monastero è meta di culto privilegiata, ogni anno da tutta la Calabria giungono migliaia di visitatori, ortodossi in prevalenza.

A seguire il tour il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta nella veste di Inviato speciale di LaC.