L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del palo che, cadendo peraltro in una zona impervia non accessibile ai mezzi di soccorso, si è spezzato in due

Un operaio di 37 anni, A.M., di Castrovillari (Cs), e' morto stamane, intorno alle 11,30, in seguito alla caduta di un palo in cemento dell'Enel. La tragedia e' avvenuta in localita' Pardice nel comune di Savelli (Kr). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L'uomo e' rimasto schiacciato sotto il peso del palo che, cadendo peraltro in una zona impervia non accessibile ai mezzi di soccorso, si e' spezzato in due. L'intervento dei pompieri, dopo i rilievi del medico legale, ha consentito il recupero della salma e la messa in sicurezza della zona. Sul posto anche i Carabinieri di S. Giovanni in Fiore (Cs) e personale del 118. (Agi)