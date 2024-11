È un saluto commosso quello del comandante provinciale uscente dei Vigili del fuoco di Catanzaro Mario Falbo, cosentino, che presto assumerà un nuovo incarico al Ministero dell’Interno come dirigente dell’ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche. Al suo posto arriva il dirigente regionale della Calabria Fabio Cuzzocrea, originario di Reggio Calabria. Nel corso della cerimonia per il passaggio di consegne presso la sede centrale del Comando Provinciale a Catanzaro, Falbo assicura il massimo impegno anche da Roma per garantire alla Calabria sedi e strutture adeguate: «C’è molto da fare sul nostro territorio, principalmente per quanto riguarda le sedi da realizzare su Cosenza, Catanzaro e nel crotonese. Poi abbiamo il polo didattico a Lamezia Terme, lì dovrebbe nascere un polo nazionale per la formazione dei futuri vigili».

Arriva Cuzzocrea

Dal canto suo il neo comandante Cuzzocrea si dice onorato di assumere il nuovo incarico: «Sono certo che attraverso la motivazione, la valorizzazione delle risorse umane e l’elevata professionalità dei vigili del fuoco di Catanzaro riusciremo a superare tutte le difficoltà che si presenteranno lungo questa esperienza professionale». Nel corso della cerimonia inoltre ha avuto luogo il giuramento dei neo direttori tecnici Ortolini Fabiola e Consagra Sergio, la consegna delle benemerenze ai vigili Saverio Macrina, Raffaele Vasapollo, Vincenz De Masi, Maurizio Gigliotti e la sottoscrizione dell’atto di donazione di un defibrillatore con la Romana Costruzioni spa.

Gli auguri del direttore

Tra i presenti anche il direttore regionale VVF Calabria Emanuele Franculli: «Ogni volta che c’è il cambio della guardia c’è un nuovo entusiasmo. E’ l’occasione per ringraziare il comandante uscente Falbo che ha fatto un lavoro eccezionale e per dare gli auguri al nuovo comandante Cuzzocrea che conosco benissimo per averci lavorato insieme alla direzione centrale per l’emergenza a Roma e so che porterà a Catanzaro un valore aggiunto facendo un lavoro straordinario».