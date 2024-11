Nei guai sono finiti due professionisti coinvolti in inchieste delle direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Bologna

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - La guardia di finanza ha sequestrato beni per un milione e trecentomila euro agli amministratori di una società di autotrasporti. I due erano rimasti coinvolti nelle inchieste “Pandora” e “Zarina-Aurora” svolte dalle direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Bologna contro la cosca Arena. I due sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della stessa azienda di autotrasporti operante in Calabria e in Emilia Romagna. Le indagini sono state avviate per recuperare la documentazione relativa alla contabilità dell’impresa che non risultava depositata al curatore fallimentare. In particolare i due amministratori della società sono accusati di non aver restituito – subito dopo la chiusura - i mezzi pesanti con cui effettuavano la loro attività. Sedici camion presi in leasing da sette aziende del settore che per riavere indietro i mezzi si sono rivolti al tribunale.