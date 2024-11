Si trova in buone condizioni di salute. Ad allertare i carabinieri erano stati i figli

E' stato ritrovato un anziano di 73 anni, Ferdinando Reda, che era scomparso ieri pomeriggio a Campana (CS). Ad allertare i carabinieri erano stati i figli dell'anziano, che vivono in Sardegna. L'uomo, cosentino, era stato prima ricoverato in ospedale a Cosenza. Dopo essere stato dimesso, era stato affidato ad una casa di riposo di Campana. Ieri si era smarrito, ma è stato, fortunatamente, ritrovato questa mattina in buone condizioni di salute. (AGI)