Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, per detenzione di 36 grammi di sostanza stupefacente, un quarantacinquenne del posto

A seguito di una perquisizione nel suo domicilio, F.C., 45 anni, già noto per reati in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato trovato in possesso di cannabis e di un bilancino di precisione.

Come riferito dall’ agi, la magistratura ha prescritto all’uomo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel suo domicilio nelle ore notturne, nonché l'obbligo di firma negli uffici della polizia giudiziaria.

