I militari, intervenuti per sedare una rissa, hanno subito loro stessi un aggressione mentre erano impegnati ad identificare una persona

I carabinieri di Catanzaro questa notte sono intervenuti in località Fondachello per sedare una rissa in un circolo ricreativo, ma hanno subito loro stessi un aggressione mentre erano impegnati ad identificare una persona già nota alle forze dell'ordine. Tra i protagonisti della rissa, anche persone con precedenti penali e due sorvegliati di pubblica sicurezza.

I carabinieri hanno tratto in arresto Igor Guarino, 33 anni; Andrea Doria, 45; Giovanni Di Bona, 41, quest'ultimo considerato dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità locale.

Gli stessi militari hanno invitato Guarino a recarsi in caserma, scatenandone la reazione con minacce e aggressioni. Ad affiancare Guarino c'erano anche una decina di persone che hanno provato ad evitare l'intervento dell'Arma.

L'uomo è stato comunque condotto in caserma, dove poco dopo sono giunte alcune persone che hanno iniziato a inveire contro i militari, aggredendoli quando questi sono usciti per verificare cosa stesse accadendo. A quel punto, sono stati arrestati Doria e Di Bona. I fermati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, false generalità, violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui erano sottoposti.

I tre, in evidente stato di ebbrezza, sono stati accompagnati nel carcere di Catanzaro.