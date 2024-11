La 43 enne è morta nella sua abitazione. L'inchiesta é stata aperta dopo l’esposto presentato in Procura dalla famiglia

Una morte ancora inspiegabile quella avvenuta nel Cosentino. Una donna di 43 anni, Maria Francesca Bellizzi, è deceduta, per cause in corso d'accertamento, nella propria abitazione. Secondo la ricostruzione dei familiari la donna, nel pomeriggio di martedì scorso era stata trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale di Castrovillari. Al rientro a casa, si sarebbe verificato il decesso.

Per gettare luce sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

L'inchiesta é stata aperta dopo l’esposto presentato dalla famiglia a seguito della tragedia. Per tale motivo, il pm di turno della Procura di Castrovillari, Angela Condinisio, ha disposto il sequestro della salma ed avviato gli accertamenti necessari per inquadrare l’intera vicenda.