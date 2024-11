Il primo cittadino ha firmato il provvedimento che posticipa il rientro degli alunni in via precauzionale per valutare la diffusione del contagio in città

A Castrovillari, il sindaco Domenico Lo Polito si è preso qualche giorno di tempo in più per monitorare l'andamento del contagio in città e ritornare in totale sicurezza tra i banchi di scuola il 13 gennaio. L'ordinanza numero 41 firmata stamane riguarda tutte le scuole, di ogni ordine e grado, nido, dell’infanzia, elementari, medie e superiori, che resteranno chiuse sino a martedì 12 gennaio.

Nei prossimi sei giorni di chiusura, in presenza, le stesse garantiranno l’attività didattica a distanza. La curva del contagio che è sotto controllo in città ha bisogno, però, di essere monitorata per qualche giorno al fine di scongiurare ogni pericolo di diffusione del contagio. Cosi ieri sera al termine di una riunione ha preso la decisione che si è tramutata oggi nell'ordinanza diramata e trasmessa a tutti i dirigenti scolastici per la sua operatività. Proprio con i dirigenti scolastici ad inizio settimana si terrà poi una riunione per coordinare al meglio il rientro in classe della popolazione studentesca.