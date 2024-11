Il loro catamarano si era ribaltato a causa delle avverse condizioni meteo e del forte vento. Due diportisti sono stati così soccorsi e messi in salvo dalla Guardia costiera di Roccella Jonica.

Ad allertare la sala operativa della Guardia costiera una bagnante, che aveva assistito alla scena. Dopo aver raggiunto il catamarano in difficoltà, l’equipaggio della motovedetta, sinceratosi delle buone condizioni di salute dei naufraghi, prestava assistenza alle operazioni di raddrizzamento dell’unità. Il catamarano è stato scortato fino al rientro in porto.