Dal trenta marzo al primo di aprile, la squadra mobile di Catanzaro, con l’ausilio di alcuni equipaggi del reparto prevenzione crimine centrale di Vibo Valentia e dell’unità cinofila della Questura di Vibo Valentia e, con il concorso di altre articolazioni territoriali della Polizia di Stato sul territorio provinciale -UPGSP, Commissariato sezionale di Catanzaro Lido, Commissariato di PS di Lamezia Terme, Sez. Polizia Stradale di Catanzaro, PolFer Catanzaro Lido e Lamezia Terme, Polizia di Frontiera Lamezia Terme, ha svolto una massiva attività denominata Pusher 2 con numerose perquisizioni personali e domiciliari a soggetti con precedenti di polizia e controlli in luoghi ritenuti a rischio per la commissione di reati connessi alla droga.

Sono state complessivamente effettuate 51 perquisizioni locali e personali, sono state sottoposte al controllo 431 persone e 185 veicoli, sono stati sequestrati 36,22 grammi di marijuana e 6,5 grammi di ecstasy, 5 bilancini di precisione.

Due soggetti, S.U. classe 1995 e B.S. classe 1978, sono stati deferiti alla autorità giudiziaria, per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Altre quattro persone sono state segnalate per illecito amministrativo alla competente autorità e, uno di esso è stato anche deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza e di alterazioni psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

l.c.