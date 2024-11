La Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due coppie di giovani è finita fuori strada ribaltandosi

Un incidente si è verificato questa mattina all’alba sulla statale 106 all’altezza di Santa Caterina sullo Ionio nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto, una Fiat 500, è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo viaggiavano due coppie di ragazzi, due dei quali sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Soverato.

Il bilancio dell’incidente

È rimasto ferito gravemente il giovane alla guida del mezzo, M. S., di 20 anni originario di Platì, nel Reggino. Per lui si è reso necessario il trasporto con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Il quarto ferito è invece giunto nel capoluogo con l’autoambulanza. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il tracciato stradale e l’automobile ribaltata e i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di rito.

Luana Costa