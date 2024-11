Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per prestare soccorso in incidenti stradali, per alberi sradicati e smottamenti

Oggi attività molto intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per via delle avverse condizioni metereologiche. Dalla giornata di venerdi, la pioggia a tratti intensa ed il vento hanno procurato non pochi disagi. Tantissime le richieste di soccorso pervenute alla sala operativa per allagamenti, soccorso a persone rimaste impantanate con le autovetture nei sottopassi, per verifiche d'infiltrazioni d’acqua in appartamenti, lamiere o materiali da copertura in laterizio divelti, alberi sradicati, pali dell'illuminazione pubblica e telecomunicazioni caduti nonchè smottamenti che, in alcune zone, hanno creato problemi alla viabilità.

Incidenti

Diversi anche gli incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze, dovuti al manto stradale reso scivoloso dalle piogge. Le basse temperature delle ultime ore hanno fatto registrare abbondanti nevicate nelle zone della Sila e Presila Catanzarese dove si è intervenuti per prestare soccorso ad autovetture rimaste bloccate. Prezioso il lavoro dei volontari del distaccamento di Taverna che nelle zone della presila sta apportando un valido supporto al dispositivo di soccorso.

Condizioni meteo

Dalla tarda mattinata di oggi la pioggia sembra attenuata ma persistono ancora forti raffiche di vento soprattutto sul litorale Ionico dove risultano ancora in corso interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Nella serata sulla statale provinciale che collega i comuni di Tiriolo e Marcellinara si è verificato uno smottamento. Pietre e fango si è riversato sulle carreggiate rendendo difficoltosa la cirocolazione.

l.c.